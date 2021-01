¡Letal! Verónica Ojeda la acusó de quedarse con todo y Rocío Oliva reaccionó

"Descubrieron que hay una extensión de una tarjeta de crédito que tenía Rocío en su poder y ahora encontraron que hubo gastos hasta los días posteriores de la muerte de Maradona. Eran gastos muy altos por parte de Rocío”, dijo Maite.

De acuerdo a la notera los gastos habrían sido muchos y muy altos en especial luego del fallecimiento del astro del fútbol.

Lejos de quedarse callada, Verónica Ojeda le mandó un mensaje a Ángel de Brito y reveló la exorbitante suma de dinero que le devolvió a Diego Maradona en el 2013.

"A diferencia de Oliva, que se quedó con todo, yo le devolví todo. Teníamos una cuenta, Diego y yo, en Dubai y cuando nos separamos yo le devolví todo, le firmé todas las cuentas y en ese momento había tres millones de dólares”, escribió Ojeda en el mensaje que le mandó al conductor y dejando mal parada a la última novia del diez.

Al ser consutda por estas últimas acusaciones, Rocío disparó y fue contundente con Ojeda.

“Yo le quería devolver las tarjetas a Diego y él dijo que no, eso es verdad. No es que (Ojeda) tenía 3 millones de dólares y se los dio a Diego en la mano. Ella puso la firma para dejar la cuenta, es algo que dijo ella, no yo”, dijo filosa.

Además redobló la apuesta y aseguró que no tiene ningún tipo de relación con la madre de Dieguito Fernando.