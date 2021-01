Y remarcó: "Muches tienen una obsesion con la entrepierna de las mujeres trans. ¡Si! La idea fija… si se nota algo, si estamos operadas, ¿como hacen? ¿Por que preocupa tanto eso? Para todes les interesades, les cuento, se llama truquin o trucar. Y si, puede ser doloroso".

"Las mujeres trans lo hacemos por legitima defensa, si no cumplimos con los estandares cis-normativos de la femineidad, somos castigadas. ¡Tenemos que empezar a generar mejores maneras de pensar y actuar el genero!", precisó Flor.

"Hoy vivo y disfruto de mi cuerpo con plenitud, ya no soy esclava de la mirada de otres. El mejor cuerpo no es aquel que vemos en revistas, sino el que portan quienes viven su existencia gozando, sintiendo y tomando decisiones que no dependan (tanto) de la mirada ajena", siguió.

Y cerró: "Lo importante es que si queremos un mundo mas amoroso y empatico, trabajemos para que la multiplicidad (y no la homogeneidad) del cuerpos sea lo asumido como norma".