Letal advertencia de Nacha Guevara a Lola Latorre tras su chiste sobre sus temblores: "Cuando vengas vamos a hablar"

En la Previa del Cantando Lola habló sobre los nervios de su compañero Lucas Spadafora comparándolo con Nacha Guevara.

"Estoy retranquila, pero Lucas, mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha”, lanzó, como una broma que no cayó nada bien.

Lola Latorre burlándose de Nacha Guevara

Durante el fin de semana, Nacha subió un video a su Instagram que generó repercusión y le puso "Me gusta" a un comentario de una seguidora que le remarcó el error a Lola Latorre: “Paso para solidarizarme con vos sobre su tema de salud, fue muy desubicada de reírse porque temblás. No se debería naturalizar el reírse del otro sin mirarse a uno. Ella pidió respeto porque le decían que tenía un tema de salud y cerró una aplicación. ¿Reírse de vos? ¿De la salud? Una vergüenza”.

Anoche la jurado redobló la apuesta. Cuando Ángel de Brito y Laurita Fernández presentaron a los jóvenes para mostrarles el puntaje secreto de Moria Casán, Nacha pidió la palabra y fue tajante.

"¿Lola me escuchás? ¿Sí? Cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación. Me hubiera gustado tenerla hoy, pero no importa, cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación. ¿Te parece bien?", le advirtió Nacha.

"Sí, opino lo mismo", respondió la joven temerosa ante lo que vendrá.