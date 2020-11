Karina Jelinek, una de las mujeres más atractivas de la Argentina, acotó que nunca pensó que le diría eso y que ella no solo se siente sana sino que además está decepcionada con su amiga por la lucha constante que las mujeres afrontan para terminar con los estereotipos de belleza.

"Me acaba de decir mi supuesta 'mejor amiga' que tengo que bajar 5 kilos y la celulitis que tengo! Nunca pensé que me iba a decir eso, me siento sana y bien pero con una gran decepción de ella no solo para conmigo sino para con el género que luchamos", posteó Karina Jelinek.

La última publicación de Karina Jelinek en Instagram

View this post on Instagram #Buenasnoches #ph @machadocicala A post shared by Olga Karina Jelinek (@karijelinek) on Nov 9, 2020 at 5:05pm PST

Así está Karina Jelinek hoy

En una historia de Instagram en la que fue etiquetada, Karina Jelinek muestra su lomazo en lencería, en la intimidad de su casa, antes de irse a la cama.