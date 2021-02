Le dijeron que su boca parece un "chorizo" y Karina Jelinek clavó selfie con sorbete

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCK5mK7SgqTv%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Olga Karina Jelinek (@karijelinek)

Los followers criticaron los labios de Karina dejando comentarios como "Sos tan linda x que te pusiste la boca así parece un chorizo atravesado", "si te seguis inyectando botox en los labios la cara se te va a perder detrás de ellos", "vas a quedar igual Lebon kenedi", entre otros.

Debido a esta situación, la top estalló y le respondió a sus haters con una foto donde se la ve tomando un batido y luciendo sus labios en primer plano.



"Para todas que son mujeres que critican mis labios que amo .... y si no es eso , critican otras cosas , somos del mismo genero , en vez de criticar debemos apoyarnos todas , mas en estos momentos", comenzó diciendo.

"Me acepto como soy y me quiero , cosa que me costo con el tiempo debido a problemas personales , les deseo lo mismo a ustedes. Sean felices y bendiciones", escribió indignada junto a la postal.