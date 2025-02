Lauty Gram habló sin filtros del romance de la China Suárez con Mauro Icardi y fue letal.

Como si no fuera suficiente, Lauty Gram fue por más y hasta habló del encuentro de la China Suárez con Franco Colapinto. "Si la mina quiere estar con Colapinto y después con vos y después con el que está grabando, puede hacerlo porque es libre”, cerró.

¿Lauty Gran ninguneó su relación con la China Suárez?

El cantante visitó el streaming de Gran Hermano para confirmar su romance con "Luchi", una de las nuevas participantes, y además habló de la China Suárez.

“Yo creo que con la China fue algo como efímero que pasó y la verdad que, si me pongo a pensar muy por adentro, simplemente fue, no sé cómo decirlo, como un suceso. Yo no sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual. Fue algo que pasó, algo que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero”, comenzó sacándole importancia a su relación.

LAUTY GRAN CHINA STREAMING.jpg

Sin pelos en la lengua Lauti aseguró que se trató de una relación abierta y habló del escandaloso final. "Se terminó porque ella se enteró que yo estuve con una chica en la fiesta Bresh. Yo, simplemente, le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya, yo estaba haciendo la mía, y podía hacer lo que se me cante... Se enteró de eso la China e hizo un escándalo", agregó.