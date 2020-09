Laura Novoa reveló que canta mal porque es disléxica y Karina La Princesita fue contundente

Laura reveló que sufre dislexia por lo que le cuesta mucho cantar en ritmo y a tiempo.

Laura Novoa y Patricio Arellano cantaron "La vida es un carnaval" en Cantando 2020

“Soy disléxica y la dislexia tiene que ver con eso. La verdad tengo que ser un esfuerzo enorme. En el teatro es más fácil, yo no quería contarlo pese a que me lo vienen diciendo hace varias galas. Mi equipo me tiene mucha paciencia y les agradezco un montón. Es un gran aprendizaje estar acá”, reconoció ante una marcación de Nacha Guevara, que terminó puntuando a la pareja con 8.

Sin embargo, a la hora de la devolución, Karina la Princesita fue tajante con su crítica.

"Yo tengo empatía para con todos y con todos los problemas que están fuera del escenario”, comenzó diciendo.

Y cerró, previo a poner un 6 de puntaje: “Simplemente que no lo tengo con el puntaje. Tengo una empatía con el corazón y te abrazo, pero mi apoyo no va con el puntaje. Son distintas formas de apoyar y tener empatía”.