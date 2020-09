¡Arrasó! La China Suárez estrenó nuevo look y volvió su estilo de "Teen Angels"

La actriz dejó atrás el pelo corto que lució durante toda la cuarentena y decidió volver a tener una abundante y larga cabellera.

Con una imagen en su instagram, la China estrenó su look mostrando un pelo súper largo, color chocolate peinado en una media cola súper trendy.

Primavera View this post on Instagram Primavera A post shared by China Suarez (@sangrejaponesa) on Sep 21, 2020 at 11:52am PDT

La foto no solo recibió miles de likes sino que sus fans no tardaron en señalarle el parecido de su estilo con el que usaba su personaje Jazmin en la tira "Casi Angeles".

El domingo por la noche la China reapareció en la tele y participó de Por el Mundo en Casa con Marley.

"¡Estás hermosa! No puede ser... ¿Hace cuánto pariste? Un mes" le dijo el conductor apenas la vio. "Sí, Amancio tiene un mes y un poquito más. Pero bueno, estoy maquillada... ¡Y tengo buena luz!", admitió la actriz.

"Y de cuerpo también (estás bien). ¿Cómo hacés para quedar diosa después de un tercer parto?", le consultó. Sincera, China contó cómo se siente físicamente en pleno posparto: "Es un poco de genética y otro poco de que no me quedo quieta. Igual, estoy toda flácida pero eso la gente no lo ve. Eso se toca... Pero es normal, no pasa nada", sentenció.