Gladys La Bomba Tucumana renunció en vivo al Cantando 2020

“Tuve que llamar a la producción. Pasan vestidos alucinantes y el mío es de una tela… Cuando vean el de Flor Torrente se caen. Me voy a poner lo que a mí me gusta, quiero tapar mis brazos. Tengo 55 años. Esto lo quisiera cortar”, dijo, furiosa, La Bomba Tucumana.

Sobre el chispazo con la Princesita: “No van a lograr que me peleé con Karina. Bueno, me puso un 4, ya está, pero tengo que reconocer que me duele muchísimo porque no entiendo por qué lo ponés, pero no te voy a pedir explicaciones. Nunca me he quejado de un puntaje”.

“Yo no vine a competir y no tengo que demostrarle nada a nadie. Soy Gladys la Bomba Tucumana. Estoy acá porque quería que el país conozca a mi hijo. Me quiero ir ahora del estudio”, cerró, antes de que el resto de los compañeros de Karina la alienten para que revierta su decisión.