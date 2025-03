roberto garcia moritan chapando cordoba.jpg Las fotos de Roberto García Moritán a los besos en una electrónica: "A puro chape en los baños".

Acto seguido se viralizó un video de Roberto García Moritán junto a su acompañante. "Hola Popu, tengo un video del ex de Pampita chapando en una jodita electrónica de Córdoba", escribió un usuario junto a la grabación.

La actitud de Roberto García Moritán cuando le preguntaron por su amante

En LAM donde mostraron a la joven que sería la supuesta amante de Roberto García Moritán. La morocha de 25 años confesó haber tenido una aventura con Moritán y hasta compartió los chats subidos de tono que tuvo con el empresario.

Ahora, en LAM mostraron la entrevista que le hicieron a Roberto García Moritán antes de que salieran a la luz las conversaciones que tuvo con Inés y se mostró súper nervioso.

“Estoy soltero hace alrededor de cinco meses y alguna persona puedo haber conocido, pero mi intención es mantenerme soltero. Estoy en un gran momento y mi foco es familia, hijos y trabajo”, dijo sorprendido ante la pregunta del periodista de LAM.

Además, el movilero incluso le preguntó directamente por Inés Monzón, “No sé. No tengo ni idea. De todas formas, te agradezco un montón”, dijo Roberto sin querar dar más declaraciones.

¿Quién es la amante de Roberto García Moritán?

Según revelaron en LAM, Inés tiene 25 años, es madre de un hijo y trabaja en una concesionaria. La conexión entre ambos se habría dado a través de Instagram.

"Nos empezamos a seguir en Instagram, nos likeabamos mutuamente las historias y se dio. Es un hombre encantador, es un fuego en la cama’”, le confesó Inés sin filtros a Yanina Latorre.

roberto garcia moritan ines amante.webp

Si bien en un prinicipio la joven en cuestión pidió que no se hablará de su romance aunque luego se ofreció a dar detalles a cambio de 30 mil dólares.

"Por 30 verdes me sentaba en el canal y les contaba todo... y lo que no se animan a contar las otras también", escribió la joven picante. Lejos de dejarlo ahí incluso dio a entender que revelaría todos los detalles de sus aventuras con Moritán. "Sabes cómo les subo el ratinf si cuento lo que le gusta, lo que no en el sexo, a cuánta se...", siguió sin miramientos.

Además, en LAM mostraron imágenes de la amante de Roberto y hasta la encontraron paseando por la calle aunque dio pocas declaraciones.

La indirecta de Roberto García Moritán a ¿Pampita?: "Persona oscura"

Tras compartir playa en Miami con Pampita, Roberto García Moritán provocó un terremoto en las redes sociales con un llamativo like.

Luego de su paso por Estados Unidos donde coincidió con Pampita en Miami, Roberto García Moritán sorprendió a sus seguidores al apoyar un comentario que sería en contra de Carolina.

roberto garcia moritan comentario pampita.webp

"Mejoraste un montón después de alejarte de esa señora, que intentó hundirte por detrás", arranca la frase que haría alusión a las acciones desconocidas de Pampita.

"Por suerte conseguiste dejar a ese personaje oscuro y seguir con tu vida”, cierra la picante opinión que si bien no escribe el nombre estaría dedicado a Pampita.