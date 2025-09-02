Las fotos de Nati Jota de fiesta en la noche europea

nati jota fiesta europa Nati Jota arrasó con su look de fiesta en Europa.

Días antes, Nati no solo causó sensación con su figura sino que sorprendió a sus seguidores al comunicar que estará viviendo en un barco.

En bikini XS, Nati Jota anunció que está viviendo en un barco y las fotos causaron furor

Como siempre hace, Nati Jota no dejó a sus fans fuera de su nueva aventura y se grabó desde la cubierta anunciando que estará a bordo de un barco durante los próximos siete días en las costas de Mallorca.

nati jota bikini barco Nati Jota impone tendencia con sus bikinis.

Además, Nati Jota eligió un plano de lo más audaz mostrando en detalle su microbikini de bombacha colaless tiro alto color violeta y corpiño con mega escotazo.

Nati Jota marca tendencia con sus bikinis desde Europa

Nati Jota arrasa con sus looks mostrando las tendencias que serán furor la próxima temporada. Ideal para resaltar su bronceado dorado y destacar sus curvas, Nati Jota eligió una microbikini color naranja neón con bombacha tiro alto ultra cavada de inspiración ochentera que causó sensación.

nati jota bikini neon Las fotos de Nati Jota en las playas europeas.

Días antes, Nati Jota arrancó con sus vacaciones eligiendo una microbikini off-white, la infaltable del 2025, y para un toque más coquette agregando un sombrero con moño enlazado.