Las fotos de Nati Jota de fiesta en la noche europea

Nati Jota sigue causando sensación con sus postales desde el verano europeo. Junto a sus amigas, la top desembarcó en España y no ha parado de protagonizar un desfile de fotos cada vez más atrevidas.
Ahora, Nati Jota dejó la playa de lado para encender la noche europea asistiendo a una de las fiestas más exclusivas de la temporada de verano.
Para su salida, Nati Jota destacó sus piernas y bronceado con un mini vestido de transparencias estampadas y sus fotos estallaron las redes.
Días antes, Nati no solo causó sensación con su figura sino que sorprendió a sus seguidores al comunicar que estará viviendo en un barco.
Como siempre hace, Nati Jota no dejó a sus fans fuera de su nueva aventura y se grabó desde la cubierta anunciando que estará a bordo de un barco durante los próximos siete días en las costas de Mallorca.
Además, Nati Jota eligió un plano de lo más audaz mostrando en detalle su microbikini de bombacha colaless tiro alto color violeta y corpiño con mega escotazo.
Nati Jota arrasa con sus looks mostrando las tendencias que serán furor la próxima temporada. Ideal para resaltar su bronceado dorado y destacar sus curvas, Nati Jota eligió una microbikini color naranja neón con bombacha tiro alto ultra cavada de inspiración ochentera que causó sensación.
Días antes, Nati Jota arrancó con sus vacaciones eligiendo una microbikini off-white, la infaltable del 2025, y para un toque más coquette agregando un sombrero con moño enlazado.