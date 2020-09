La vestuarista del Cantando comparó a Gladys La Bomba Tucumana con la rapera Lizzo

Gladys La Bomba Tucumana se enojó por el vestuario y por la devolución de La Princesita

En comunicación con LAM, Lana negó las acusaciones y apuntó contra La Bomba.

"Yo no tengo ningún rollo con el tema de los cuerpos. Eso es algo que ella no tiene resuelto en su propia mirada de sí misma. Por eso tiene conflictos. No me parece mal recordar que también tuvo conflictos con el vestuario en el Bailando cuando la vestuarista era María Villarino", arrancó Lana Ferrando.

Acto seguido, la vestuarista comparó a La Bomba con la famosa rapera Lizzo. Rapera y flautista, la artista afroamericana se luce en ritmos como R&B y el hip hop, y por sobre todo es una ferviente militante por la libertad de los cuerpos, el empoderamiento femenino y los derechos de la comunidad LGBTQ.

B’lizzo is back bby View this post on Instagram B’lizzo is back bby A post shared by Lizzo (@lizzobeeating) on Sep 10, 2020 at 7:50pm PDT

“Yo quería que la Bomba sea mi Lizzo, que es una cantante que está totalmente asumida de su belleza, su cuerpo, sus redondeces y todo. Ella está tapizada en strass, con sus brillos. Con el primer traje que le hice estábamos chocha ella y yo. El segundo traje con bucaneras era más parecido a J-Lo. Y esa tela se la fui a comprar yo, vale como 4 mil pesos el metro. Si no, me quedo corta” “Esas cosas de decir que siempre le damos baratijas o porquerías son cosas que no son reales. Es frustrante cuando a una persona no le gusta nada, y uno le ofrece y ofrece. Otra cosa. La tela y el vestido se pueden ver lindos y no importa si es algodón o lycra si hago que se vean estilizada”.

“Además, anda diciendo que las demás tienen telas importadas y no sé de dónde lo sacó. La mayoría de las telas son importadas de China y otras se fabrican acá, tenemos telas de todas partes y trabajamos con marcas, no es solo nuestra producción”, concluyó Lana Ferrando indignada con Gladys la Bomba Tucumana.