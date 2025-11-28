La reacción de Evangelina Anderson tras su video a los besos con Ian Lucas

evangelina anderson reaccion video Evangelina Anderson se mostró con sus compañeros de Masterchef.

Tras la aparición del video, Evangelina Anderson evitó referirise a las imágenes aunque sí publicó una foto junto al resto de sus compañeros hombres de Mastechef Celebrity. "La facha de mis compas", escribió posando con Maxi López, el Chino Leunis y Cachete Sierra.

Qué pasa entre Ian Lucas y Zaira Nara

Como si no fuera suficiente en A la Tarde revelaron que días atrás Evangelina Anderson se retiró del estudio de Telefé con Ian Lucas acompañándola dentro de su auto encendiendo más especulaciones.

A pesar de el sitio Primicias Ya reveló que Ian Lucas también estaría seduciendo a Zaira Nara. "Sin bien ellos son amigos hace un tiempo, él la invitó a Zaira a salir y por ahora ella no aceptó. Tiene la aprobación de Wanda y Maxi López, ellos son los celestinos. Lo de Bauletti es puro verso y lo hacen para para distraer", expresaron desde el círculo íntimo de Ian Lucas.

Semanas antes, Evangelina Anderson fue vinculada sentimentalmente con Leandro Paredes. La top lo desmintió categóricamente y hasta se cruzó con Yanina Latorre, la primera en hablar de su supuesto romance con un hombre casado.

Además, la top fue relacionada con un jugador de futbol mexicano con quien fue vista de compras en un shopping de Monterrey.