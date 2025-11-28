El jueves por la noche las redes sociales estallaron luego de que apareciera el video más comprometedor de Evangelina Anderson y el youtuber Ian Lucas, en medio de fuertes rumores de romance.
La reacción de Evangelina Anderson tras su video a los besos con Ian Lucas
Qué hizo Evangelina Anderson luego de que se viralizara el video que confirma su romance con Ian Lucas. Los detalles
En las imágenes que revolucionaron los portales se puede ver a Evangelina Anderson e Ian Lucas de fiesta en un boliche, hablándose al oído hasta que se besan enfrente de todos los presentes.
Fue Ángel de Brito quien días atrás ya había contado lo sucedido durante esa noche. "Estuvieron a los besos en Banana, mis amigos los vieron", decía el conductor.
Tras la aparición del video, Evangelina Anderson evitó referirise a las imágenes aunque sí publicó una foto junto al resto de sus compañeros hombres de Mastechef Celebrity. "La facha de mis compas", escribió posando con Maxi López, el Chino Leunis y Cachete Sierra.
Qué pasa entre Ian Lucas y Zaira Nara
Como si no fuera suficiente en A la Tarde revelaron que días atrás Evangelina Anderson se retiró del estudio de Telefé con Ian Lucas acompañándola dentro de su auto encendiendo más especulaciones.
A pesar de el sitio Primicias Ya reveló que Ian Lucas también estaría seduciendo a Zaira Nara. "Sin bien ellos son amigos hace un tiempo, él la invitó a Zaira a salir y por ahora ella no aceptó. Tiene la aprobación de Wanda y Maxi López, ellos son los celestinos. Lo de Bauletti es puro verso y lo hacen para para distraer", expresaron desde el círculo íntimo de Ian Lucas.
Semanas antes, Evangelina Anderson fue vinculada sentimentalmente con Leandro Paredes. La top lo desmintió categóricamente y hasta se cruzó con Yanina Latorre, la primera en hablar de su supuesto romance con un hombre casado.
Además, la top fue relacionada con un jugador de futbol mexicano con quien fue vista de compras en un shopping de Monterrey.