La insólita respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron si se hizo cirugías estéticas

Sin embargo, Wanda sigue publicando fotos y mostrándose al "natural". En esta oportunidad la hermana de Zaira Nara les propuso a sus fans que le preguntaran lo que quisieran a través de sus stories de Instagram. Sin embargo, una seguidora fue más allá y se animó a preguntarle si se hizo alguna cirugía estética.

¿Tu cola y tus lolas son operadas? Sos hermosa", le consultó la usuaria. Junto a una foto que la muestra en traje de baño y luciendo su figura, Wanda hizo una tajante aclaración: "No, ni mi cara. Me da risa que me vean con un filtro de Instagram y digan que me operé... Si supieran que veo una aguja y me baja la presión", contestó desmintiendo los rumores.