La influencer que es "novia temporal de los jugadores" dio detalles sobre acuerdos de confidencialidad e infidelidades

Katharina Amalia La influencer alemana Katharina Amalia se autodenomina como "la novia temporal de los futbolistas".

Firmar documentos de confidencialidad resulta esencial para los deportistas de élite, ya que preservan su imagen pública y protegen contratos millonarios. Esta dinámica se repite incluso en situaciones donde los jugadores declaran una vida familiar sólida, aunque en privado buscan aventuras fugaces.

La influencer comentó que no cobra por su compañía y asegura que sus encuentros y reuniones tienen que ver exclusivamente con la diversión y el "placer momentáneo". "Solo para pasarlo bien", sentenció. En la actualidad, trabaja como becaria de operadora y disfruta de una vida de lujos con sus ingresos de OnlyFans.

Sus comienzos en el mundo del fútbol

Cuando Katharina tenía 18 años comenzó a vincularse con jugadores de fútbol. Su primer contacto fue con un deportista del Bayern Múnich a través de las redes sociales. Según sus declaraciones, para causar "buena impresión" se sometió a una cirugía estética antes de su primer encuentro en Alemania.

Seis años después tiene una visión diferente de los futbolistas. Ahora, asegura que la atención de los jugadores forma parte de su cotidianeidad, aunque "ya no es tan especial como pensaba".

Katharina Amalia Su cuenta oficial de Instagram es @katharinaxamalia.

Según comentó, recientemente viajó para conocer a un jugador del Besiktas y ya ha planeado su próximo encuentro. Pero esta vez, es con un jugador del equipo rival, el Galatasaray. Por otro lado, habló sobre un futbolista del Bayern y afirmó: "Debutó hace poco con el club. Es pequeño, Me llega al pecho. Pero no voy a dar nombres".