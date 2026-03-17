“La lealtad en el mundo del fútbol es casi imposible de encontrar. Muchos jugadores, incluso aquellos que están felizmente casados y tienen hijos, buscan aventuras extramatrimoniales sin ningún reparo”, comentó la propia influencer en una entrevista con el medio Record.
La influencer que es "novia temporal de los jugadores" dio detalles sobre acuerdos de confidencialidad e infidelidades
La influencer de 26 años salió con deportistas del Bayern Munich y el Galatasaray. Varios le exigen privacidad para proteger su reputación porque están casados
Katharina Amalia tiene más de 352 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Suele subir imágenes y videos de su rutina diaria, sus looks, viajes de lujo y más. Sin embargo, recientemente reveló que la vida junto a jugadores de fútbol se aleja mucho del glamour que aparenta, y que en realidad tiene su propia rutina y una "doble vida".
La influencer es "novia temporal de los futbolistas"
Katharina comentó que, al margen de los viajes en jets privados y los costosos obsequios, la mayoría de los contactos con futbolistas incluyen una firma de acuerdos de confidencialidad. De hecho, la joven hizo hincapié en la falta de lealtad y la doble moral que predominan en este ambiente donde el compromiso es reemplazado por el lujo y el secreto.
Firmar documentos de confidencialidad resulta esencial para los deportistas de élite, ya que preservan su imagen pública y protegen contratos millonarios. Esta dinámica se repite incluso en situaciones donde los jugadores declaran una vida familiar sólida, aunque en privado buscan aventuras fugaces.
La influencer comentó que no cobra por su compañía y asegura que sus encuentros y reuniones tienen que ver exclusivamente con la diversión y el "placer momentáneo". "Solo para pasarlo bien", sentenció. En la actualidad, trabaja como becaria de operadora y disfruta de una vida de lujos con sus ingresos de OnlyFans.
Sus comienzos en el mundo del fútbol
Cuando Katharina tenía 18 años comenzó a vincularse con jugadores de fútbol. Su primer contacto fue con un deportista del Bayern Múnich a través de las redes sociales. Según sus declaraciones, para causar "buena impresión" se sometió a una cirugía estética antes de su primer encuentro en Alemania.
Seis años después tiene una visión diferente de los futbolistas. Ahora, asegura que la atención de los jugadores forma parte de su cotidianeidad, aunque "ya no es tan especial como pensaba".
Según comentó, recientemente viajó para conocer a un jugador del Besiktas y ya ha planeado su próximo encuentro. Pero esta vez, es con un jugador del equipo rival, el Galatasaray. Por otro lado, habló sobre un futbolista del Bayern y afirmó: "Debutó hace poco con el club. Es pequeño, Me llega al pecho. Pero no voy a dar nombres".