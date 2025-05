La infernal respuesta de Wanda Nara por la novia de L-Gante: la foto

wanda nara reaccion lgante.avif La infernal respuesta de Wanda Nara por la novia de L-Gante: hay foto.

Una vez más, Wanda Nara subió foto presumiendo su renovada figura en un conjunto de ropa interior. Picante la top acompañó su imagen con un atrevidísimo mensaje imposible de pasar desapercibido. "Nos encontramos por acá", escribió junto a un link y emojis de besos.

L-Gante confirmó la peor noticia para Wanda Nara: "Amigos"

El jueves por la noche, L-Gante publicó una foto desde su auto mostrando el perfil de su supuesta nueva novia y, como si no fuera suficiente fue por más con sus declaraciones.

lgante novia.avif

“Seguramente va a salir un poco más de material para mostrarla porque no se vio nada (en las redes). Todavía no mostramos nada porque si no se hizo hasta el momento… hasta que estemos de acuerdo. Es una nueva etapa de felicidad”, dijo cuando le consultaron por la postal.

Además, L-Gante se mostró expectante de lo que vendrá con su nueva novia y fue letal sobre su vínculo con Wanda Nara. “Estamos tranquilos y enfocados en lo nuestro. Seguramente, más adelante vamos a hacer un plan de planes”, agregó, sobre la posibilidad de viajar con su flamante novia. Y sobre su vínculo con Wanda, remarcó: “Hace un tiempo no me hablo, pero me imagino que debe estar todo bien. Amigos”.

L-Gante tiene nueva novia y hay fotos: "Es parecida a Wanda"

El bombazo lo dieron en Salvese Quien Pueda asegurando que L-Gante ya superó a Wanda Nara. "L-Gante está con otra, una chica de zona Oeste, una bailarina de danzas árabes. Se llama Rocío, es muy parecida a Wanda Nara", reveló la panelista Majo Martino.

"Vi un chat en bombita donde él le dijo 'te extraño' y esto fue el domingo pasado", agregó la panelista sobre el inicio del romance mientras mostraban un video de la pareja el día 27 de abril.

lgante besos novia.jpg

Además, la bailarina señalada como el nuevo amor de L-Gante le admitió a la periodista que tuvo encuentro sexuales con el cantante. "Ahora entiendo a Wanda", le dijo atrevida sobre las dotes del joven.