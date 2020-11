La inesperada furia de Pampita: "Es de muy mal gusto hablar de eso"

Y Peñoñori agregó: “Anda por ahí el costo del nuevo. Se fueron a departamento top, sobre Figueroa Alcorta, muy cerca de Le Parc, donde ella ya vivió. Es en el modo Tinelli porque Guillermina y Marcelo viven en departamentos separados. En este caso, alquilaron los pisos 22, 23 y 24”.

“El último piso es para ella y tiene pileta climatizada privada. Además, tiene muy linda vista y cuentan con siete dormitorios. Hace más o menos tres semanas que se mudaron”, detalló la periodista.

Pero después de que se dieran a conocer estos detalles, Carolina Pampita Ardohain manifestó su enojo por la difusión de esta información de su vida privada.

"No se dicen esas cosas. La cosa está difícil para hablar de eso, de cifras. Me parece que es de muy mal gusto”, dijo.

"La mudanza la hicimos en privado. No me gusta cuando hablan de esas cosas, no estamos atravesando un momento… Me parece feo. Sí lo hablan desde la familia ensamblada, ok. Pero no me quiero poner en desmentir eso. Es muy feo”, remarcó Pampita.