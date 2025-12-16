La impactante confesión de Homero Pettinato luego de que Sofía Gonet lo acusara de adicto

Además se refirió al fin de su relación con Sofia Gonet."Solamente quiero cortar el vínculo y seguir con mi vida, ya no me importa lo que quede... tengo elementos de sobra para demandarla, pero tampoco lo haré. Solo quiero que se termine esta violencia", cerró.

La verdad detrás del escandaloso cruce de chats entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre se metió de lleno en la pelea que paralizó los medios y reveló el secreto más impactante.

"La Reini no se arrepiente de nada, no le importa. La Reini estaba de novia con Homero Pettinato", reveló la conductora que pasó todo el día con Sofía durante las grabaciones de Masterchef Celebrity.

"Ellos se habían amigado hace tres meses, como el entorno de ella lo odia y el entorno de él la odia a ella, decidieron no contarlo. Me mandó todos los mensajes que lo certifican, donde se habían comprometido: monogamia. No podían tener citas", detalló.

"Él le dice el viernes que no puede salir porque tiene un compromiso, una fiesta de Olga que tenía que ir por el laburo y va con esta amiga, que sí es amiga y era indistinto. El tema es que ese día ella se había enterado de dos cuernos más. Porque dijo que es un mentiroso. Y sí, se hace cargo de todos esos mensajes de mierda de los dos lados, pero ella dice que siempre le pagó todo con la tarjeta, que ella era la que ganaba plata y él no, que él era medio vago. O sea, la historia es pesada", siguió.

Y cuando dice, lo único que quiere aclarar y le creo, que lo va a ir a buscar con la policía es porque a veces él desaparecía a las 6 de la tarde y aparecía al otro día a las 12 del mediodía. Se la pegaba", cerró.