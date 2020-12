La furia de Verónica Ojeda por la carta de documento a Dieguito Fernando: "Dejenlo crecer"

Los cinco, hasta ahora únicos herederos de la fortuna de Maradona, fueron citados por la Justicia que les notificó cómo era el proceso legal a seguir para darle comienzo al trámite. Un insólito hecho sucedió este lunes y fue contado por Mario Baudry, actual novio de Verónica Ojeda y abogado de Dieguito Fernando, el hijo de la rubia con Maradona.

El abogado y Verónica contaron en el mismo posteo en Instagram que un cartero golpeó la puerta de su casa y pidió por el menor de 7 años a quien incluso le pidieron la firma.

"En la tarde de ayer, vino el cartero a traer una carta documento, y pide por Diego Fernando, para que le firme la recepción, tamaña sorpresa se llevó cuando vio que el destinatario tenía 7 años, tendré que ponerme a Dieguito a upa y llevarlo a mesa de entradas del Juzgado? En el juzgado el juez me atenderá? o mandara a algún abogado de nuevo a la facultad? La verdad mas allá de la sorpresa de nunca haber visto una cosa así, me causa indignación", dice al comienzo del posteo Baudry.

"Dieguito por su corta edad no sabe lo que es una Carta Documento, el solo quiere jugar, crecer con el amor de su mamá, jugar con sus amigos, y recordar a su papá tan solo como lo que es, un simple papá. Pongan mas criterio muchachos, nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro, porque no los voy a dejar. Déjenlo crecer en paz, que tenga una vida plena. Sean parte de la solución y no del problema. Sean más dignos así construimos un mundo mejor para Dieguito, seguramente eso quería su papá", finaliza el posteo.