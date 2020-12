Ivana Nadal: "Date amor y el Covid no te toca"

“Primero: la guita se consigue trabajando, obvio -aseguró-. Ahora, cuando trabajás toda la vida de algo que lo estás sufriendo, que la estás pasando mal, que simplemente te levantás puteando porque tenés que ir a trabajar, te quedás estancado en esa energía y eso es lo que vos atraés”, afirmó

Hasta ese momento su video iba bien hasta que decidió hablar del coronavirus.

"Por supuesto que existe, que es una enfermedad que se está llevando mucha gente. Como también creo dos cosas. Uno, que la muerte es parte de nuestra vida, es la evolución. Cuando se termina tu rol en esta vida se muere tu cuerpo, tu alma viaja hacia otro cuerpo y ahí empieza todo otra vez".

los científicos matándose buscando una vacuna para el coronavirus cuando la cura es darle amor gracias ivana nadal

— aaron (@aaronsuarezb) December 28, 2020

"Depende de vos cuánto trabajás en esta vida para evolucionar y llegar a tu otra vida para poder disfrutarla un poco más, o seguir sufriendo como estabas en esta. Ahora, si vos seguís poniendo tu energía en el resto, en las cosas que no tenés, que no lográs, en lo que te gustaría tener. Pero lo único que haces es quejarte porque no te llega, no te vas a mover de ahí”, aseguró

"Tenes que tratarte bien, serte fiel. Saber que sos la única persona que realmente sabe lo que te esta pasando y lo que necesitás. Entonces, empezá por vos. Tratate bien, date amor, hacé lo mismo por el resto. Y el COVID-19 no te toca, amigo. Te lo prometo”, concluyó Ivana Nadal.