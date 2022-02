La foto de Martita Fort que paralizó Instagram: "Todo ángel es aterrador"

En esta oportunidad, la joven ha revolucionado a sus fans con una sesión fotográfica en la que lució un look total black súper impactante.

martita fort angel.jpg

"Todo ángel es aterrador", escribió junto al posteo que se llevó más de 45 mil likes y cientos de comentarios de sus followers que quedaron impactados con las imágenes.

Martita Fort trató de viejo a Daniel Osvaldo

fue vista en el mismo boliche que Daniel Osvaldo y los fans enloquecieron.

La joven y el ex futbolista salieron de fiesta en Miami y coincidieron en el mismo lugar. Las imágenes de ambos en el mismo establecimiento y los rumores acerca de un acercamiento no tardaron en estallar.

Martita Fort y Daniel Osvaldo fueron vinculados sentimentalmente e incluso aparecieron fotos que comprobaban la presencia de ambos en el boliche.

Daniel Osvaldo y Martita Fort en un boliche en Miami

Sin embargo, Guido Zaffora se comunicó con Martita Fort y negó los rumores.

El panelista de América relató el encadenamiento de los hechos: "Él se acercó a la mesa de Marta y le empezó a hablar. Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo 'no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es'".

Lejos de dejarlo ahí, Martita Fort fue por más y liquidó al ex novio de Jimena Barón.

"Esto es exclusivo, palabra de Marta Fort: 'Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién es el viejo ese'", leyó Zaffora.

"Yo estaba con mis amigos, disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Estoy acá de vacaciones", cerró Martita sin anestesia.

Martita revolucionó las redes en bikini

Días antes de su encuentro con Daniel Osvaldo, Martita Fort causó sensación con un video de tik-tok.

Si bien, Martita Fort suele mostrarse con looks súper atrevidos, en esta oportunidad, fue por todo lo alto y se grabó bailando en bikini.

Como todos los jóvenes, Martita se sumó a los desafíos de tik-tok y mostró sus dotes de baile.

Desde Miami, Martita Fort presumió su figura en un diseño blanco, con strass y bombacha súper cavada.