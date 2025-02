La foto de Luciana Salazar que hizo estallar a Yanina Latorre: "Está tan operada, necesitas un croquis".

"No es tu ex marido, no es tu ex concubino, no tiene poque pasarte cuota... Anda a trabajar. El tipo se caso...", estalló Yanina Latorre sobre la nueva vida de Martín Redrado.

Por primera vez, revelan a qué se dedica Luciana Salazar

En esta oportunidad no fue Mirtha Legrand sino Ángel de Brito el encargado de revelar a qué se dedica Luciana Salazar en la actualidad.

A través de su cuenta de instagram, Ángel respondió preguntas de sus seguidores entre las que se repitió "A qué se dedica Luciana Salazar?".

Divertido, Ángel de Brito respondió con un simple Matilda, haciendo alusión a la hija de Luciana Salazar dejando a los espectadores intrigados una vez más sobre los ingresos de la rubia.

Filtran quién es el nuevo novio de Luciana Salazar

Luciana Salazar volvió a ser noticia de los portales no por sus looks sino por un fuerte rumor acerca de su situación sentimental actual.

Tras su separación de Martín Redrado, Luciana Salazar no volvió a presentar oficialmente a algún candidato aunque según revelaron en Puro Show eso cambió en Punta del Este.

De acuerdo al periodista Wally Leiva, Luciana Salazar estaría iniciando una relación amorosa con Andrés Prieto, un abogado que se desempeña como director de Institucionales del Instituto de Diálogo Interreligioso.

Luciana Salazar y Wally Leivba se habrían conocido en una fiesta en Punta del Este. Además Pochi Gossipeame dio más información sobre el empresario. "Es de un grupo de chicos de zona norte, iba al colegio San Andrés. Estuvo con una amiga mía. Es un copado. Es soltero y joven, debe tener unos 36 años”, aseguró.

A sus 44 años, Luciana Salazar confirma que es la reina del off-white con su look más revelador

Al igual que figuras como Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Wanda Nara, Floppy Tesouro, entre otros, Luciana Salazar volvió a elegir Punta para sus vacaciones veraniegas.

En esta oportunidad, Luciana Salazar mostró el look que eligió para la exclusiva fiesta de la revista Caras a la que asistieron todas las celebs argentinas.

Siguiendo el dresscode de la fiesta de Caras, Luciana Salazar se sumó al off-white llevándolo en un vestido ultra ceñido con atrevidos recortes en el abdomen.

Además, Luciana Salazar deslumbró con su estilo más casual haciéndole frente al frío y la lluvia los primeros días de su estadía en Punta del Este.