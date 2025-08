china suarez foto hijas carteras turquia La foto de la China Suárez y sus hijos que estalló una ola de críticas: "Todos grasas".

"¿La viste a la China presumiendo las carteras de las hijas? Así les hace para que las hijitas de Wanda sufran”, comentó un seguidor. Y el conductor de LAM fue letal: "Son todos grasas".

La China Suárez y Mauro Icardi enamorados en Turquía

La China volvió a confirmar su amor por Mauro Icardi por todo lo alto luego de las repercusiones por la viralización de un video sexual del futbolista.

En medio del escándalo, la China Suárez viajó a Turquía para reencontrarse con Mauro Icardi luego de sos semanas separados y seguir con su apasionado romance.

Sin hacerse eco de los rumores, la China Suárez y Mauro Icardi vivieron una tarde de paseo en yate, sol y playa, siendo testigos de un impactante atardecer.

Más enamorda que nunca, la China Suárez compartió postal de ese momento y lo acompañó con una explosiva declaración de amor hacia Icardi. "Otro atardecer juntos. Te quiero con todo mi corazón", escribió.

La explicación de la China Suárez sobre el video íntimo de Mauro Icardi desnudo

La China rompió el silencio luego de que Natasha Rey, supuesta amante de Mauro Icardi, explotara contra el futbolista y publicara grabaciones e imágenes íntimas que Mauro le habría mandado, donde se lo ve desnudo.

Si bien no habló directamente, la China Suárez se comunicó con Graciela Alfano para darle su versión de los hechos admitiendo que el video es real.

"El video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el veinteveintitres" arrancó la Alfano. "El punto es que no se lo mandó a esa señorita pone en otras palabras que no voy a decir porque está enojada y es privado. Es un video que se mandó con su ex mujer, o sea se mandó Wanda y Mauro por cualquier cosa, y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crea" agregó Graciela Alfano mientras leía el mensaje que le mandó la China Suárez.