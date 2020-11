La filosa crítica de Dolli Irigoyen a Masterchef Celebrity

Santiago Del Moro comparó a Dolli Irigoyen con Germán Martitegui - MasterChef Argentina 2020

“Sería genial que en la segunda temporada haya participantes que cocinen un poco más para que se pueda mostrar un poco más de cocina”, aseguró.

Además se mostró agradecida por su participación. “Me siento muy feliz de haber reemplazado a Germán. Él me dijo que no me deje seducir y sea estricta, y no me cuesta”, señaló.

Dolli no tuvo reparos y reveló su participante favorito sorprendiendo con su elección. "El Turco García es mi pollo, porque le pone pasión. Al principio era nada, pero ahora le picó y él se quiere quedar. Es su vida. No le importa ganar plata, pero se quiere quedar. Si vos le das la receta, él la sigue. Haber logrado la torre de profiteroles, ¿quién se lo hubiera imaginado?”, expresó, orgullosa.

"Es un personaje inimputable, pero muy ordenado... El hecho de haber sido jugador de fútbol hace que escuche y siga los consejos. Vos le tirás cualquiera y el pibe la agarra”, resaltó.