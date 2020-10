La desesperación de Nati Jota por su hermana: "Pensé lo peor"

Nati contó el desesperante momento que sufrió al no poder ubicar a su hermana durante cinco horas. La joven no contestaba el celular y la periodista fue a buscarla.

"Vos podes creer que yo me tenga que poner así porque mi hermana hace cinco horas no responde el celular, se había ido a hacer las manos a un lugar. Le miré la ubicación del Iphone, no respondía y me fui. Y pensé lo peor", comenzó en una serie de stories en Instagram.

"El corazón se me salía del cuerpo, me respondió y no sé que carajo había pasado. Que mundo del ort# que hay que vivir así, que me tengo que sentirme así. Una desesperación, vivimos escuchando que nos hacen mierd# a las minas. Mi hermana no responde el celular y yo me tenga que poner así", confesó angustiada.

Y luego se quebró en su relato: "Salí como una loca buscando una ubicación dudosa, sin saber que hacía, si había que llamar a la policía. Pendeja del ort#, pero más allá de Luci, es increíble que un par de horas no te responde una mujer y vos ya...", se quebró.

Y cerró: "Seguro mi hermana me va a cagar a puteadas por las historias que subí, me parece importante cuando uno toca esas situaciones y caes en la cuenta que podés ser vos, o tu hermana.. pasa, enserio".

Además subió una foto junto a sus hermanas con un fuerte mensaje: "Mis hermanas, mi vida entera".