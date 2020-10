La China Suárez y sus tres hijos asaltados adentro de un ascensor

https://static3.primiciasya.com/images/2020/10/29/RcxLqr2cQ-700x360.jpeg

Y añadió: “No nos hicieron nada, estamos bien. Me robaron en Parque Arauco, la billetera con todos los documentos, los carnets de la obra social, las tarjetas y les quiero pedir que si alguien llega a encontrar algún documento de mis hijos o mío por favor me contacte”.

En el video, Suárez relató cómo fue el dramático momento del arrebato: “Una chica se metió en el ascensor con otro señor que esperaba abajo, sin barbijo, y él le dijo ´hay mucha gente adentro del ascensor tenes que bajar´, y ella bajó, me empujó, me distrajo cuando dijo eso”, explicó la actriz y reconoció: “Me pareció raro el empujón con tres chicos y en el medio de una pandemia”.

“Y ahí me di cuenta que me había robado la billetera. Grité y la gente de seguridad apareció a los minutos, que si hubiese habido alguien ahí probablemente los hubiesen agarrado”, indicó.

De todas maneras, la China dijo: “Hay cámaras de seguridad ahí, así que espero que encuentren a esta pareja que está robando".