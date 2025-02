La China Suárez se puso el look más llamativo para viajar a Turquía y le dijeron de todo.

Además, Yanina Latorre fue relatando minuto a minuto la partida de la pareja. “Llegaron a Ezeiza Mauriño y la Nipona. Ella con sombrero. Están haciendo el check-in”, escribió la panelista. "¿Vos te pensas que lo va a dejar solo?", agregó.

YANINA LATORRE CHINA SUAREZ TURQUIA.webp

¿Qué pasará con L-Gante?

Wanda Nara participará de una entrega de premios en Turquía mientras que Mauro Icardi y la China Suárez viajarán para el partido que jugará el Galatasaray el lunes por la tarde.

En las últimas horas se conoció que quién no podría viajar es L-Gante. Guido Zaffora dio la noticia en el Diario de Mariana luego de comunicarse con personas cercanas al cantante.

Según el periodista, L-Gante no está del todo recuperado de su quebradura de clavícula y las condiciones del avión afectarían su recuperación. Además, necesita autorización de un juez para salir del país por sus problemas judiciales.

l-gante accidente.avif

Acusan a la China Suárez de abandonar a sus perros adoptados: "¿Dónde están?"

La China Suárez volvió a ser noticia esta vez por las declaraciones de Mel Brizuela.

La ex cantante de Agapornis apuntó con todo contra la China Suárez acusándola de no cuidar a sus mascotas. "Todos hablan de quién le metió los cuernos a quién, quién fue primero, que hace cuánto que están, que hace cuánto que no están, pero a mí solo me preocupa una cosa...", comenzó en su video de tik-tok.

mel china suarez perros.avif

“La cantidad de perros y gatos que se ha comprado esta gente a lo largo de los años, Wanda, Mauro, la China que tiene un montón de perros, que a mí me adoptó dos y nunca más supe dónde están... ¿Qué hacen con todos esos animales? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Alguien sabe la respuesta? Porque viven viajando de acá para allá?", siguió preocupada.

"Muestran al salchicha que se compran, al pomeranian, al chihuahua...Pero después dejan de aparecer cuando les dejaron de ser tiernos. ¿Y esos animales quién los tiene? ¿Quedarán también en todo este quilombo metidos? Habría que preguntarles, ¿no?", cerró indignada.