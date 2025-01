“La China, ya antes de viajar, me contaron que fue contactada por marcas internacionales para ser no solo la cara, si no también para desfilar. Y está pensando seriamente entre dos marcas importantes para ser la cara y la gráfica de dos marcas mega ultra top”, aseguró Karina Iavícoli.

china suarez trabajo europa.jpg La China Suárez se mostró de compras y fue contratada en Europa.

La primera foto de la China Suárez y Mauro Icardi en Milán: "¡Buonngiorno!".

Una vez más fue Mauro Icardi quien a través de su cuenta de Instagram compartió una postal de la China Suárez en el avión aterrizado en Milán.

Al igual que lo hacía cuando viajaba con Wanda Nara, Mauro Icardi eligió look sporty con lujoso bolso de mano de la marca Louis Vouitton.

china suarez milan.jpg

La China Suárez, por su parte, optó por un outfit super canchero de campera bomber de cuero agregando una gorrita a su look. "Buongiorno Milano", escribió Mauro Icardi junto a la imagen que acompañó con el hit italiano "Volare" de fondo.

Las fotos de China Suárez y Mauro Icardi rumbo a Europa

Fue el periodista Gustavo Mendez que a través de su cuenta de Instagram dio la primicia publicando imágenes de la China Suárez y Mauro Icardi entrando el aeropuerto.

china suarez mauro icardi europa.avif

“Mauro Icardi y la China ingresando a Ezeiza 12:49 del mediodía”, arrancó el periodista para luego dar más información asegurando que su destino sería Europa.

Horas antes, Laura Ubfal confirmó en Intrusos que Mauro Icardi y la China Suárez querrían celebrar el día de los Enamorados en el viejo continente. Va a haber Día de los Enamorados y Luna de Miel en París”, anticipó Laura Ubfal haciendo referencia a la ciudad donde Mauro Icardi y China Suárez tuvieron su primer encuentro amoroso mientras el futbolista estaba casado con Wanda Nara.

La China Suárez y Mauro Icardi visitaron Rosario

Mientras las redes sociales explotaban con fotos y videos del festejo que organizaron Wanda Nara y Maxi López a bordo de un barco, Mauro Icardi y la China Suárez visitaron Rosario.

Lejos de ser parte del festejo, Mauro Icardi armó las valijas y viajó a su Rosario, su provincia natal, junto a la China Suárez.

Fue el mismo Mauro Icardi quien publicó una imagen de la China Suárez posando en Rosario frente al monumento a la bandera, acompañando la postal con un emoji de corazón encendido.