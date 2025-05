La China Suárez liquidó a los famosos que la critican: "¡Chinita las pel...!

"Me ha pasado que gente del medio viene y me dice ‘Hola Chinita’. ¿Chinita qué? ¡Chinita las pel...! No soy una persona falsa. Nunca te voy a saludar, no me mires, no me saludes", cerró contundente.

La China Suárez rompió el silencio sobre los rumores de embarazo y explotó todo

La China Suárez habló a corazón abierto con el periodista Gustavo Méndez, quien reveló un anticipo de las declaraciones que se verán en la entrevista completa.

Méndez habló en Mujeres Argentinas y contó qué dijo la China Suárez al ser consultada por los rumores de embarazo con Mauro Icardi.

“Le pregunté, ‘¿la fábrica está cerrada?’. Y me respondió que por ahora no. Qué está cerrada, pero que no descarta la posibilidad”, reveló el panelista

Aseguran que la China Suárez le dedicó su último look al papa León XIV

En esta oportunidad, la China Suárez se robó todos los comentarios con el look que mostró, luego de la selección del nuevo papa León XIV.

Al igual que otras celebs como Luciana Salazar, la China Suárez habría celebrado el nombramiento del papa nacido en Chicago luciendo un buzo cargo con el nombre de la ciudad estadounidense.

Además, la China Suárez y Mauro Icardi aprovecharon la tarde del jueves para salir de compras a un hipermercado donde la top volvió a presumir su look y se sacó fotos con sus fans.