La elocuente foto que confirmaría el embarazo de la China Suárez: "¡Chinardi!"

china mauro embarazo.jpg La elocuente foto que confirmaría el embarazo de la China Suárez.

"A buen entendedor... #chinardi", escribieron en las redes sociales generando una ola de reacciones por parte de los followers confirmando la indirecta de la pareja.

El drama secreto de la China Suárez tras el escándalo con las hijas de Wanda Nara

Mauro Icardi volvió a reencontrarse con sus hijas Francesca e Isabella en la casa de los sueños con la China Suárez, incumpliendo lo decretado por el juez de menores y explotó todo.

La China Suárez estuvo presente durante toda la tarde en la cual se suponía Icardi pasaría tiempo a solas con sus pequeñas, lo que generó la ira de Wanda Nara y la suspensión de nuevos encuentros.

china suarez embarazo hijas wanda.jpg

En medio de todo esto, el abogado de la China Suárez rompió el silencio y habló de la angustia que está sintiendo la actriz por ser señalada como la culpable. "Está mal porque no hay reciprocidad. No ha tenido ningún tipo de conflicto con las hijas de Mauro, no tuvo conductas violentas ni contrario a la moral y sin embargo es a ella que la quieren excluir de toda esta situación", arrancó el letrado.

Y planteó: "Sin embargo, a la otra parte no fue medido con la misma vara. Así como en su momento el señor L-Gante veía a las hijas de Wanda Nara, por qué no lo puede hacer Eugenia Suárez. ¿Cuál es el delito que ha cometido Eugenia Suárez? Ninguno", cerró.

La China Suárez eligió look oficinista para viajar en primera a Miami y le dijeron de todo

Tras las repercusiones por su polémico encuentro con las hijas de Wanda Nara, Mauro Icardiy la China Suárez armaron las valijas y partieron a Miami.

Una vez más, Mauro Icardi y la China Suárez llevaron su amor a través de las fronteras aunque esta vez eligieron hacerlo en un avión de línea y no en jet privado,

A pesar de esto, Mauro Icardi y la China Suárez estuvieron en primera clase como mostró Icardi con una postal que tomó desde el avión mostrando el look de la China.

china suarez look oficinista.jpg

De lo más sexy, la China Suárez sorprendió a sus seguidores con un outfit de inspiración oficinista luciendo unas gafas que no pasaron desapercibidas generando toda una ola de comentarios en las redes y portales.