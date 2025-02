La China Suárez la acusó de adulterio y Pampita no se quedó callada.

"Yo lo que digo, siempre lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no estoy... Desde mi lado, siempre va a estar todo bien, el lazo es infinito y mis hijos tienen que vivir en armonía", cerró Pampita.

Pampita liquidó a Roberto García Moritán: "Provocarme no te conviene"

Antes de que salieran a la luz los chats de Roberto García Moritán con una supuesta amante, el empresario visitó DDM y habló de los chats que publicó Pampita cuando se separaron diciendo que no estaba de acuerdo con la decisión de la modelo.

Lejos de dejarlo pasar, Pampita redobló la apuesta y explicó su accionar. "No me gusta la mentira, me vuelvo loca con esas cosas, ahi había como un problema de fechas que decía que estábamos hace mucho separados…por eso mostré los chats y no quería que la gente piense que yo estaba en el Martin Fierro fingiendo algo, que estaba separada o que tengo una relación con una persona comercial o con un interés político…, no me gusta la mentira y provocarme a mí es meterte en una que no te conviene”, arrancó Pampita súper filosa.

pampita roberto.jpg

Además, Pampita fue con todo contra la madre de Roberto García Moritán. “Me molestó que hable mi ex suegra porque no sabía la verdad y estoy enojada hasta el día de hoy, hoy sólo me junto con gente que me cuida y me valora” finalizó.

La indirecta de Roberto García Moritán a ¿Pampita?: "Persona oscura"

Roberto García Moritán provocó un terremoto en las redes sociales con un llamativo like. Luego de su paso por Estados Unidos donde coincidió con Pampita en Miami, Roberto García Moritán sorprendió a sus seguidores al apoyar un comentario que sería en contra de Carolina.

"Mejoraste un montón después de alejarte de esa señora, que intentó hundirte por detrás", arranca la frase que haría alusión a las acciones desconocidas de Pampita.

"Por suerte conseguiste dejar a ese personaje oscuro y seguir con tu vida”, cierra la picante opinión que si bien no escribe el nombre estaría dedicado a Pampita.