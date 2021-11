La China Suárez habló con Wanda, le confirmó su noche con Icardi y lo mandó al frente: "No pudo, no se ..."

EXCLUSIVO | La charla entre Wanda Nara y "La China" Suárez

"En la segunda separación, Wanda buscó de nuevo el celular de Mauro y se puso a buscar en el basurero. Llama a la China Suárez: ¡Wanda llamó a la China Suárez!. Ella atendió. Wanda le dice: ‘Escuchame, ya vi el teléfono de mi marido, vi todo, hablé con él pero quiero saber qué pasó. ¿Se encontraron?’”, contó Paula Varela.

"Sí, es cierto. Estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente cara a cara. Pero quedate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro... No pudo. No se le paró", le habría dicho la China Suárez a Wanda.

Horas antes, Yanina Latorre habló con Wanda Nara y reveló la justificación que dio Mauro Icardi sobre su encuentro con la China Suárez.

Yanina Latorre explicó qué es lo que más le duele a Wanda Nara de la traición de Icardi con La China

"Wanda me dijo que Mauro le dijo que fue al hotel para no quedar como un bolu… porque la mina estaba ahí", contó Yanina Latorre.

"Por eso Wanda está tan caliente. Por eso agarró y se fue a Milán", agregó la panelista de Los Ángeles de la Mañana. "¿Fue para no dejarla plantada a la China y no quedar como un bolu…? ¡Es muy bolu… entonces!", preguntó Ángel de Brito y Yanina asintió.

Pero Mauro Icardi no solo habló con su mujer. Según Yanina Latorre el delantero se sinceró en el vestuario ante sus compañeros del PSG y no se guardó nada.

"Dijo que con la China solo se besaron porque tenía fiebre", afirmó Yanina Latorre.

"Volaba de fiebre y no podía ir, peor como ella la China fue igual al hotel, la vio y no pasó más nada", completó Yanina Latorre.