china suarez bikini blanca La China Suárez estrenó microbikini y la acusaron de un nuevo retoque estético.

“Tiene otra cara", "Perdió las expresiones faciales”, "ya no es la misma", "ácido hialurónico", fueron algunos de los mensajes que más resonaron.

La explicación de la China Suárez sobre el video íntimo de Mauro Icardi

China Suárez rompió el silencio luego de que Natasha Rey, supuesta amante de Mauro Icardi, explotara contra el futbolista y publicara grabaciones e imágenes íntimas que Mauro le habría mandado, donde se lo ve desnudo.

Si bien no habló directamente, la China Suárez se comunicó con Graciela Alfano para darle su versión de los hechos admitiendo que el video es real.

"El video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el veinteveintitres" arrancó la Alfano. "El punto es que no se lo mandó a esa señorita pone en otras palabras que no voy a decir porque está enojada y es privado. Es un video que se mandó con su ex mujer, o sea se mandó Wanda y Mauro por cualquier cosa, y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crea" agregó Graciela Alfano mientras leía el mensaje que le mandó la China Suárez.

"Nadie puede estar tranquilo con esto. Yo la apoyo mucho a ella", siguió Graciela Alfano quien desde hace meses ha expresado su amor y defensa incondicional hacia la China Suárez en medio del escándalo con Wanda Nara.

La foto de la China Suárez y sus hijos que generó polémica

En medio de las repercusiones por la noticia de que su hija Rufina Cabré se mudará a Turquía con ella, la China Suárez causó polemica con una postal mostrando las nuevas adquisiciones de sus hijas.

Fue Ángel de Brito el primero en liquidar a la China Suárez luego de que un usuario le preguntara su opinión sobre la foto de las pequeñas con carteras de lujo.

china suarez foto hijas carteras turquia

¿La viste a la China presumiendo las carteras de las hijas? Así les hace para que las hijitas de Wanda sufran”, comentó un seguidor. Y el conductor de LAM fue letal: "Son todos grasas".