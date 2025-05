china suarez look oficinista.jpg La China Suárez eligió look oficinista para viajar en primera a Miami y le dijeron de todo.

De lo más sexy, la China Suárez sorprendió a sus seguidores con un outfit de inspiración oficinista luciendo unas gafas que no pasaron desapercibidas generando toda una ola de comentarios en las redes y portales.

Los audios privados de Wanda Nara hablando de la China Suárez y Pampita

Wanda Nara se comunicó en privado con Pepe Ochoa y en LAM mostraron los audios que envió la rubia en los critica a la China Suárez por no haber dejado a Mauro Icardi solo ni un segundo para estar con sus hijas la tarde del sábado e incluso menciona a Pampita comparando su situación con lo que vivió la modelo años atrás.

"Yo que soy mamá no puedo creer lo que se le cruza a ella por la cabeza. Todas las que sufrió Pampita. Solo que Pampita eligió no hablar, capaz eran varones", arranca diciendo Wanda Nara sobre el accionar de la China Suárez con sus hijas.

"Si esto le pasaba a mis varones se lo hubieran comido. Las nenas son diferentes: se expresan distinto, se plantan de otra manera. Los varones son más sufridos", agrega Wanda Nara furiosa por la tristeza de sus hijas tras el encuentro con Mauro icardi.

Se filtró la pericia psicológica de Wanda Nara: los resultados

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi cuestionando su salud mental y hablando de sus pericias psicológicas que, llegaron a manos de Yanina Latorre.

La conductora reveló el contenido de las pericias psicológicas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Wanda fue evaluada en dos encuentros presenciales donde confirmó que la crisis con Icardi comenzó en el 2021 cuando la engañó con la China Suárez. “Yo me quise separar muchas veces y él no me dejaba”, dijo Wanda a los especialistas además de denunciar amenazas y celos por parte de Icardi.

Según las conclusiones del informa Wanda Nara se mostró muy colaborativa pero destacaron que “manifestó un alto nivel de angustia” y observaron en ella “una limitación para valorar el impacto que el conflicto judicial con su expareja y la mediatización del mismo genera en la subjetividad de sus hijas”.