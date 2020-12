La angustia de Barbie Vélez de vacaciones a Punta Cana: "Tengo miedo"

A pesar de estar pasando unos días fabulosos, Barbie expresó que su mayor miedo se va a presentar unas horas antes de regresar a la Argentina, porque exigen una prueba de PCR negativa para subirse al avión.

“Para volver al país nos tenemos que hisopar 72 horas antes, y tengo un miedo que nos les puedo explicar, yo nunca me hisopé todavía. Pero, a no ser que haya un cambio de último momento, que lo estoy deseando con todas mis fuerzas, pero parece que es así: hisoparse y llegar con el resultado negativo para poder viajar, porque no te dejan subir al avión”, reveló.