La acusaron de no querer visitar a Maradona y Rocío Oliva explotó: "He saltado rejas para verlo"

“Murió solo, abandonado, triste”, agregó. “Instalar una sala médica en la casa de Diego era imposible, si él no se dejaba. El problema empezó cuando le dieron el alta en la Clínica Olivos. No lo cuidó nadie", apuntó.

Y después explicó que durante este año no lo vio. "A Diego hace un año que no lo veía, y eso hizo que yo no sea la señalada. Desde el momento en que me separé no lo pude ver más. Yo no me negué nunca a verlo; por eso el día en que lo internaron la llamé a Claudia (Villafañe) y me puse a disposición”, explicó la panelista de Polémica en el Bar.

Además, negó que la hubieran llamado cuando el excrack del fútbol cumplió 60 años. “Nunca me llegó una invitación. Yo hubiera ido, el llamado a Claudia fue para eso. Siempre estuve a disposición de Diego. No sé quién me cerró la puerta para verlo”, aseguró.

“He saltado rejas para ver a Diego y hay cosas que me les guardo para mí y él las sabía. Yo hacía todo por Diego pero en un country no podés hacer mucho”, detalló .