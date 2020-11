La insólita anécdota de Matías Alé con Diego Maradona: "A mí no me corta ni Fidel Castro"

"Yo venía manejando por la avenida Córdoba y me suena el teléfono, terminaba en 1010. Y yo estaba triste, había tenido un tema personal de nuestro laburo, viste esos días que decís para qué hago esto, y me llama", continuó el actor.

"Me dice Mati, si, quién habla, Diego, dejate de joder, y como venía manejando corté. Me llama de vuelta, si, quién habla, Diego, y no le reconozco la voz, como venía manejando corto. Me llama Dalma, la atiendo, me dice ¿vos sos boludo? te está llamando mi viejo. Me empezaron a temblar las piernas, lo cuento y me pongo nervioso", siguió Alé con su relato.

"Estacioné en una dársena ahí en avenida Córdoba y me llama de vuelta. Me dice ¿no me vas a contestar? soy el Diez, es más difícil hablar con vos que con el Papa, a mí no me cortó ni Fidel Castro. Bueno, hablamos de un episodio que él había vivido y me dijo una frase que no me olvido", subrayó.

"Vos cuando te pregunten algo fuera de lugar deciles paso, paso por arriba, no me engancho. Y me lo enseñó el Diego, y cuando nos encontrábamos en las fiestas de Gente o de Caras siempre era darte un abrazo. Y él sabía todo lo que estabas haciendo, parecía Palito Ortega, que siempre sabía todo de todos, así que un gran cariño a la familia", concluyó Alé.