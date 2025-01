Además, apuntó contra los amigos de L-Gante. "Siento que cuando le puse un freno a él, no sé, como que me quiso entregar a los amigos... No tengo palabras para describirlo. Yo le dejé en claro que la estaba pasando mal".

dakota denuncio a l-gante.jpg L-Gante desmintió a Dakota Gotth: "La pasó muy bien con nosotros".

Dakota la ex de L-Gante lo mandó al frente: "Me dijo que Wanda Nara no lo atraía físicamente"

Luego de mostrarse en varios eventos con L-Gante, Dakota Gotth estalló contra el cantante y abrió su corazón con las cámaras de Intrusos.

dakota lgante wanda.webp

Sin guardarse nada, Dakota aseguró que su ex usó a Wanda Nara y reveló los dichos de L-Gante sobre la morocha. " Me parece extraño que hayan vuelto después de las cosas que él me decía de ella, él me decía que él estaba agradecido de que ella lo haya dejado, que él no sabía cómo dejarla, que solo le servía mediáticamente, que a él ya no le atraía físicamente, quería a alguien joven a su lado, por algo me llevó a mí”, dijo.

Además, se mostró muy preocupada por su salud y la de su familia apuntando contra L-Gante a quien acusó de ejercer violencia psicológica. "Me atrevo a decir que usó violencia psicológica y emocional por las situaciones en las que me puso, no me cuidó para nada, hubo situaciones en el boliche donde a él lo estaban amenazando, me dejó sola... hago responsable a Elián Valenzuela de cualquier cosa que me pueda pasar físicamente a mí o a mi familia", dijo Dakota en el móvil con Intrusos.