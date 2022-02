L-Gante contó que quiere terminar el secundario y seguir una carrera universitaria

L-Gante-quiere-terminar-la-secundaria1.jpg

"Ahora estoy tratando de terminar la escuela así sigo otra carrera", dijo el músico e inmediatamente "la One" le preguntó qué le gustaría seguir estudiando: "Me gusta Medicina, un poco de leyes también como para estar completo".

"Hay bastantes carreras que me interesan, pero bueno, el primer paso es terminar el colegio", comentó.

L-Gante reveló que carreras universitarias le gustaría seguir estudiando

A lo que Moria Casán le agregó: "Estás en un gran umbral de creatividad, estás para que explotes todo lo que quieras hacer. Está bueno".

Por último, L-Gante remarcó que está cumpliendo su sueño, pero que una vez que eso se termine quiere tener más conocimientos. “Hay que estudiar, la vida sigue”, finalizó.

Contó que está enojado un poco con la fama

El creador de la "Cumbia 420" se emocionó al hablar de su carrera y confesó que a veces está "un poco enojado con la fama" y que le duele que haya sido blanco de "bastantes ataques".

Sin embargo, destacó el costado positivo de ser famoso: "El aguante de la gente. Hay noches en las que que quizá me cierro solo y se me caen un par de lágrimas. Es reflexionar. Me pasan muchas cosas y estoy cargado de muchas cosas. Siempre voy a responder, pero cuando estoy solo en mi casa me tomo un tiempo para la reflexión", contó.