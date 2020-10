Karina La Princesita se hartó de Floppy Tesouro: "Que no me hinche las pelotas"

Floppy Tesouro y Pablo Turturiello homenajearon a Cris Morena en Cantando 2020

“Yo no espero generarle nada porque nunca le genero nada. Siempre me falta para gustarle de algún modo. Pero estoy acostumbrada a lo de Karina”, se quejó Floppy a la salida de su actuación.

Lejos de quedarse callada, Karina le contestó y fue letal. “Somos cuatro que dijimos lo mismo, así que a mí no me hinche las pelotas. ¡Es muy obvio hoy! Si a los cuatro no nos emociona, porque apunta a mí. El problema ya es de ella”, lanzó, en una entrevista que mostraron esta mañana en Los Ángeles de la Mañana.

“Si ella no escuchó, es su problema. Yo quiero paz, que no me hinche. Me da lo mismo lo que diga”, finalizó La Princesita al final del Cantando.

En el piso de LAM, Floppy no ocultó su enojo. “¡Yo no puedo creer! Ante todo la educación, eh. Un jurado diciendo ‘no me hinchen las...’, me parece un poco fuerte. Igual que ‘pedorro’, pero ya es tema viejo”, señaló.