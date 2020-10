Karina La Princesita reveló el difícil motivo por el que no pasa la cuarentena con su hija Sol

View this post on Instagram

Hoy cumple años la persona más importante y especial de mi vida. Estar donde estamos no fue sacrificio, esfuerzo ni mérito mío. Fue de la dos. Porque la pasamos juntas todas y sos la mejor hija y compañera que me pudo tocar. No escribo más xq me desarmo de lo que te amo!!! Hoy no es un cumple como todos pero mientras estés rodeada de amor con eso alcanza y sobra. Feliz cumpleaños mi bebé hermosa y que tengas un hermoso día ❤️❤️❤️❤️ T.E.M @solcitocwirkaluk