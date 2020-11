Karina La Princesita mostró la panza y arrasó

Según reveló ella misma, está conociendo a una persona. Se trata del físico y también cantante Nico Furman, quien en 2015 participó del certamen musical Los Elegidos.

Karina y Nico compartieron una transmisión en vivo de Instagram a fines de septiembre y desde entonces no pararon de verse. Incluso se descubrió que la jurado del Cantando 2020 hizo otro vivo por Instagram desde la casa del físico.

“No estoy de novia, pero estoy bien. Estoy charlando con alguien. No tengo novio todavía”, contó Karina.

“¿Hizo la pregunta?”, quiso saber Laurita Fernández sobre si le consultó si Karina quiere ser su novia. “No, hay que esperar a que pase todo esto”, respondió Karina. “¿Y por qué no la hacés vos la pregunta?”, insistió la bailarina. “No, ni en pepe. No me gusta", cerró.

