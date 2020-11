Julieta Prandi y sus ganas de ser madre con Emanuel Ortega

“Estoy muy bien, trabajando muchísimo, feliz con 'Sarasa' y somos el programa más escuchado de la tarde”, dijo Prandi, antes de ser consultada sobre si hará temporada en Carlos Paz. "Primero estoy con la radio. Tengo vacaciones, pero no dos meses y medio. Y no sé sí en este momento tengo ganas de que me lleve tanto tiempo y lejos. Es irte y dejar a los tuyos. No me da”, aclaró la rubia.