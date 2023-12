Julieta Poggio sufrió un accidente en un barco, ¿qué le pasó?

juli.JPG Grave accidente. Julieta Poggio sufrió un accidente en la cara al caerse en un barco.

Tras haber sido atendida y suturada, Julieta Poggio compartió con sus más de dos millones novecientos mil seguidores en Instagram el relato de lo sucedido y trató de llevarles tranquilidad.

Julieta Poggio: ¿Cómo fue el accidente en el barco?

La ex hermanita contó: “Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua”.

Tras explicar que enseguida fue trasladada a un hospital, del que no precisó nombre ni ubicación, la ex Gran Hermano detalló: "Me tuvieron que dar dos puntos".

Unas horas más tarde, ya más tranquila, aunque todavía dolorida por las lastimaduras que le provocó el accidente, Julieta Poggio les habló a sus seguidores y les mostró cómo había quedado su rostro.

“Hola, ¿cómo andan? -comenzó diciendo-. Aparezco para agradecer todos los mensajitos que me mandaron y para que se queden tranquilos porque hay muchas personas que están diciendo cosas que no son, a la gente le gusta hablar al pedo”.

Con los labios hinchados y un par de lentes oscuros para proteger el ojo que se lastimó, Juli no renunció al sentido del humor ni a la coquetería."Hoy no va a haber joda, claramente -dijo-. Ni tampoco maquillaje". Y señalando su look, agregó: "Pero outfit y producción, siempre".

A continuación, se puso seria y habló del accidente. “Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di acá en la boca -dijo-. Y en el ojito, me dieron dos puntos: cuando los tenga mejor se los voy a mostrar".

"Estoy bien, fue un accidente con suerte que podría haber sido algo peor", agregó Juli. "Son cosas que pasan y es una lástima que haya pasado en estas fiestas”, lamentó.