julieta poggio bikini primavera.jpg Julieta Poggio festejó la primavera con la colaless furor de la temporada.

Ahora, Julieta Poggio se la jugó llevando otra de las prendas infaltables de la temporada pero con un diseño de lo más osado y original.

Siempre sexy, Julieta Poggio marcó su lomazo con un body ultra cavado color negro, cierre al medio y sorprendió al tener una capucha y combinarlo con medias de red transparentes. Si bien la top no mostró el total de su producción fotográfica el pequeño anticipo provocó toda una revolución de reacciones.

julieta poggio body capucha.jpg Julieta Poggio lleva la tendencia del body a otro nivel: capucha, red y más.

Julieta Poggio sigue a Britney Spears con los pantaloncitos furor

Julieta Poggio sigue consagrándose la reina indiscutida de los looks 2YK inspirados en las tendencias de los años 2000 que llevaban famosas como Britney Spears, Paris Hilton,Christina Aguilera, entre otras.

En esta oportunidad, Julieta Poggio fue al festival de música Equal, donde se presentaron Lali, Emilia Mernes, María Becerra, entre otras y se la jugó con un outfit estilo Britney Spears que se robó todas las miradas.

julieta poggio pantaloncitos 2.webp

Al igual que la princesa del pop, Julieta Poggio llevó unos pantaloncitos con vibras "weterncore" customizados de terciopelo con detalles de jean, tachas y cordones, adelantando una de los infaltables de esta primavera.

Fanática de los córsets y prendas de cuero, Juli combinó sus jeans con un crop top de negro con cierre al medio. Como no podía ser de otra manera eligió una mini bag shiny como accesorio y cerró su look con las icónicas gafas de sol transparentes, otro de los must have de las diosas de los 2000.

julieta poggio pantaloncitos 1.webp

Julieta Poggio en jumpsuit ultra-marcado

Julieta es una experta cuando de llevar las tendencias más atrevidas y reveladoras logrando combinaciones sexies pero cancheros.

Tras causar sensación con sus looks invernales en Bariloche, Julieta Poggio volvió a dar que hablar, esta vez luciendo un impactante jumpsuit.

La rubia salió a disfrutar de la noche porteña junto a una amiga y se robó todas las miradas con un jumpsuit estilo neoprene mega ajustado.

julieta poggio jumpsuit 1.jpg En jumpsuit de neoprene fajado, Julieta Poggio aniquiló la noche porteña y es brutal.

De lo más atrevida, Julieta Poggio eligió un diseño con cierre en el medio y como siempre compartió fotos mostrándolo detalle a detalle enloqueciendo a sus fans en minutos.

Julieta Poggio la reina de las ultra minis

Julieta Poggio fue noticia volviendo a lucir una ultra mini, una de sus prendas favoritas, pero con un diseño imposible de ignorar.

julieta poggio mini chica 1.jpg De espaldas, Julieta Poggio mostró el numerito de su ultra mini al ras y el resultado es bestial.

Una vez más, Julieta Poggio apostó por el estilo dosmilero animándose a una mini con letras preppy bordadas en el frente y hasta el número 72 en tamaño XL en la parte trasera de la falda.

Súper atrevida, la rubia incluso la combinó con un corpiñito negro y mangas de red metalizada, agregando un toque shiny y glam a un outfit que pasó al ranking de sus elecciones más osadas.

julieta poggio mini 3.jpg

En corpiñito cinturón, Ámbar de Benedictis redobló y subió foto sin anestesi