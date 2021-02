Juariu y su lucha contra el cáncer de mamá

La noticia la recibió cerca de las fiestas, y tuvo que armarse de coraje para contarle a su familia que reside en su Tucumán natal. Finalmente se hizo la intervención y obtuvo un diagnóstico más claro: “Era malo, no era agresivo. Era muy chico, no había hecho metástasis. Empecé los rayos y es raro, estás como en una nube: le hacés caso a los médicos, pero todavía no estás consciente de lo que te está pasando”.

Actualmente, Juariu continúa el tratamiento con pastillas e inyecciones: “Cada control es una revolución, pero siento que lo voy llevando bien”, comentó. A medida que pasa el tiempo, la instagrammer supo darle un significado más profundo a lo que le toca vivir: “A pesar de que la enfermedad es horrible, lo tomo como un cable a tierra. Siempre trato que las cosas me enseñen algo, buscarle la vuelta positiva y hablar del cáncer me hace bien al espíritu porque me trae a la realidad”.

La panelista recordó que cuando recibió el diagnóstico se hacía problema por cosas que no eran tan importantes. Para Juariu, hoy no le quedan dudas de qué es lo más importante: “Las personas que amo. Son mi punto débil, si sé que están mal, no lo puedo soportar”.

La relación con su novio se consolidó a partir de su enfermedad, y al año siguiente de la operación se casaron. “Él se convirtió en un sostén fundamental, quizás sin eso lo hubiera vivido como algo más terrible”, remarcó.