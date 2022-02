Jorge Rial también habló de su fuerte pelea con la Negra Vernaci

negra vernaci jorge rial.jpg

La discusión habría sido después que Vernaci quedara afuera del programa Sobredosis de TV en lugar de Rial. Según contó Rossi, la Negra le dijo a Jorge: "¿Quién te puso hdp?, ¿quién? Hablá puto hdp. Garca, hdp, apretador, cagador hdp, hablá puto, hablááá".

Y, según Rossi, Jorge Rial le habría respondido en medio de la pelea: "No te saqué yo culona, te sacaste sola, no rendís, se vinieron abajo. Convencete de una vez. Vos te escondes en las puteadas, pero en la tele... no le hacés parar la p a nadie. Estás gorda y vieja".

Jorge Rial le contestó a Rossi que contó los detalles de la pelea en Twitter

Elio Rossi, quien aseguró ser testigo de la pelea, recibió la respuesta de Rial: "Hermoso cuento @eliopiporossi. Gran vuelo literario. Pero todo mentira. Ni siquiera estabas ahí".

"Con la @negropolisok (Negra Vernaci) fue una puteada de calentones y terminó ahí. La respeto y la quiero. Igual me hiciste reír. Hay insultos muy creativos. Elio Rossi @eliopiporossi", aclaró el conductor por la misma vía.

Jorge Rial pelea con la Negra Vernaci.jpg

Morena Rial y fuertísimo posteo contra Vernaci

En un posteo en su Instagram, Morena Rial defendió a su papá y lanzó una frase polémica contra Vernaci.

"Seguro que tomó mal cortada y por eso la violencia contra mi papá", exclamó la joven.

La hija de Rial fue muy criticada por su historia contra la conductora de radio.