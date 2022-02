La Negra Vernaci letal sobre su pelea con Rial: "Me dijo cosas desagradables"

negra vernaci jorge rial.jpg

Como se había dicho en un principio, la Negra confirmó que la pelea se produjo ya que Jorge Rial la "habría ninguneado" cuando quiso habar con el por su nuevo puesto de conductor de Sobredosis de TV, que la tenía al frente junto Juan Di Natale hasta el año pasado.

"Me pareció que le tenía que decir ‘Hola, ¿qué tal? Vas a hacer el programa que estábamos haciendo nosotros’ y nada más que eso”, señaló Vernaci.

La Negra Vernaci y Jorge Rial a los gritos en un estacionamiento

“Eso llevó a una cosa de ninguneo durante toda la mañana y cuando salí a la calle a buscar algo al auto, él estaba ahí y le dije ‘che, no me atendiste en toda la mañana’. Me dije ‘sí, llamame por teléfono’”, agregó la conductora.

“Le dije ‘si estás acá, hablémoslo ahora’, que sí, que no, y me dijo un montón de cosas desagradables en el medio de la calle, y entonces cuando entramos a la radio, entré diciéndole otro montón de cosas, y de eso se habló. Pero quedó en un entredicho, nada tan importante”, concluyó.

La pelea de la Negra Vernaci y Jorge Rial

Todo habría surgido luego de que Rial confirmara que se iba a quedar al frente de Sobredosis de TV, ciclo que hasta el año pasado conducía la Negra Vernaci junto a Juan Di Natale, lo que habría provocado el enojo de la locutora.

"Aparentemente todo el conflicto tiene que ver con el programa 'Sobredosis de TV' de C5N. Dos pesos pesados enfrentados por un trabajo. Seguramente en las próximas horas habrá más novedades”, agregó Ufbal.

Además, la conductora de Gossip confirmó que el gerente de C5N tuvo que ir desde el canal hasta la radio para calmar la situación y poner paños fríos a lo sucedido.