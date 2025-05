Jorge Rial le contestó a Mauro Icardi y reveló el escandaloso papelón del futbolista

"Ese pibe no me importa y eso yo jamás lo escribí, no es mi palabra'", aclaró Rial. "Se comió una fake Icardi y la respondió a un Rial que no era", cerró la periodista.

Mauro Icardi subió una foto para los hijos de Wanda Nara desde Turquía: "Los ..."

La China Suárez y Mauro Icardi estuvieron en la tribuna alentando al Galatasaray robándose toda la atención de los paparazzis y presentes que pararon de fotografiar a la pareja.

La China Suárez incluso fue por más mostrando los regalos personalizados que el club le hizo a ella y sus tres hijos provocando una ola de críticas por parte de los followers.

mauro icardi fotos hijos wanda turquia.jpg

Tras todas estas repercusiones, Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores publicando una foto acompañado por los hijos de Wanda Nara y Maxi López y sus dos pequeñas Francesca e Isabela. "Los extrané mucho ayer. Ustedes también son parte de todo esto. Los Amo, falta poquito...", escribió junto a la imagen.