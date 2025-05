luciana elbusto lam amante.jpg ¡Escándalo! Aseguran que Jorge Rial le escribía a la amante de Diego Brancatelli.

"Me dicen que en tu celular hay mensajes de Jorge Rial tirándote onda", le dijo Ángel de Brito a la periodista de Paparazzi. "¿De Rial? Están en pedo ustedes. Tanto no me metan chicos", dijo entre risas aunque luego reconoció que le parece un hombre interesante.

Luciana Elbusto confirmó su vínculo con Diego Brancatelli

En un video que grabó para Paparazzi, Luciana Elbusto dio detalles íntimos de su relación con Brancatelli. "No tengo nada que ocultar. Siempre fui transparente y esta no va a ser la excepción... empezó como un gran compañerismo laboral, de esos que no se dan todos los días”, arrancó explicando sobre el inicio de su romance.

"Se dijeron muchas cosas, algunas son verdad y otras mentiras. Diego jamás me regaló nada como se dijo. Nos conocimos, tuvimos una amistad y después hubo una etapa donde no nos vimos más. En los últimos cinco años, más o menos después de la pandemia, empezamos a tratarnos de nuevo y a generar un vínculo que queda para nosotros cómo fue y cómo nos sentimos", reconoció admitiendo su relación.

luciana elbusto brancatelli.jpg

"No quiero quedar mal con la otra parte porque cada uno elige cómo, cuándo y dónde hablar. Quizás buscan otra forma. Tenemos familia y cada uno conoce qué es mejor para ellos. Diego no habla, siempre fue así", agregó sobre el accionar de la mujer de Brancatelli.

Los secretos detrás del romance oculto de Diego Brancatelli y su amante

"Todos hablan y parece que esta chica, que es la amante de él hace más de diez años, habla mucho en sus lugares de trabajo, y todos sus compañeros saben todo. Ella se hizo una casa en Luján, él iba, hablaba con los obreros de la casa, la acompañaba, los vieron mucho por Luján. Pero ellos decían que laburaban juntos, que eran amigos", relató Yanina Latorre sobre la exposición pública que hacían los amantes de su relación.

"Son los dos fánaticos de Boca, van mucho a la cancha con los hijos, se escriben en los posteos. La pasan bien juntos, pero siempre fue una amistad rara, que el domingo vaya a la cancha con ella y no con la mujer y los hijos, es extraño... pero bueno, cada familia es un mundo", sumó.